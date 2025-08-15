وزير النقل يعزي عائلات ضحايا سقوط حافلة لنقل المسافرين بواد الحراش.. ويكشف الجديد 

عزى وزير النقل السعيد سعيود، عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين من أعلى الجسر إلى واد الحراش بالمحمدية في العاصمة. والذي خلف وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين.

وجاء في بيان للوزارة على فيسبوك: “ببالغ الحزن والأسى، يتقدم وزير النقل السعيد سعيود بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى أسر ضحايا حادث سقوط حافلة نقل بوادي الحراش، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد أرواحهم الطاهرة بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل”.

وأوضح وزير النقل، في تصريح للصحافة أن 84 ألف حافلة لنقل المسافرين سيتم تجديدها تباعا بحكم أنها مهترية وقديمة.

وأكد وزير النقل أنه على السائقين أن يكونوا على قدر المسؤولية للحفاظ على الأرواح. مشيرا إلى أن 90 بالمئة من حوادث المرور وراءها التهور في السياقة.