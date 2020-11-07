أجمعت وسائل إعلام أمريكية، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية أمام نظيره دونالد ترامب.
وحسب نفس المصادر فإن جو بايدن حصل على 284 من أصوات المجمع الإنتخابي، بعد حسمه للإنتخابات في ولاية بنسلفانيا مقابل 214 صوت لدونالد ترامب.
وينتظر أن يلقي بايدن اليوم السبت كلمة ستكون بمثابة “خطاب النصر”، ليكون رسميا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.
وفي أولى تصريحاته بعد فوزه بالإنتخابات الأمريكية، غرد بايدن:
“يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم، سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا، سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه بي”.
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