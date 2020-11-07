وينتظر أن يلقي بايدن اليوم السبت كلمة ستكون بمثابة “خطاب النصر”، ليكون رسميا الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي أولى تصريحاته بعد فوزه بالإنتخابات الأمريكية، غرد بايدن:

“يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلدنا العظيم، سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبا، لكنني أعدكم بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأميركيين – سواء أدليتم بصوتكم لي أم لا، سأحافظ على الإيمان الذي وضعتموه بي”.