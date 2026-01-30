وسائل إعلام أمريكية: منجم غارا جبيلات عملاق عالمي صاعد للحديد

أدرجت وسائل إعلام أمريكية، ومراكز أبحاث كبرى، منجم غارا جبيلات، كعملاق عالمي صاعد للحديد.

وصنفت التقارير الأمريكية، منجم غار جبيلات بأنه العملاق النائم “Sleeping Giant” الذي ظل خامدا لـ 70 عاما.

معتبرة أن نجاح الجزائر في ربط المنجم العملاق بالسكة الحديدية هو “أجرأ خطوة اقتصادية” للبلاد لكسر ما أسمته بـ “لعنة النفط”.

وقالت وكالة “بلومبرغ”، أن الجزائر لم تعد مجرد محطة وقود لأوروبا، بل إنها تتحول إلى عملاق منجمي صاعد.

وأضافت الوكالة، أن تدشين خط السكة الحديدية تندوف- بشار هو “تغيير لقواعد اللعبة” في شمال أفريقيا. حيث سيمكن البلاد من تصدير فائض الإنتاج من الحديد الصلب.

فيما كتبت صحيفة “وول ستريت جورنال”: “بينما ينصب تركيز العالم على تحول الطاقة. تعمل الجزائر على إعادة تشكيل سوق الحديد العالمي.. إن مشروع غارا جبيلات يمنح الجزائر ميزة تنافسية كبرى تجاه أوروبا بفضل القرب الجغرافي وتكاليف الشحن المنخفضة. وهو ما قد يزاحم الموردين التقليديين من أمريكا الجنوبية”.

ومن جهتها كتبت صحيفة “المونيتور”: “الجزائر لا تبني مجرد خط سكة حديد بل تضع نفسها كمركز صناعي حيوي للمتوسط وأفريقيا. متحدية بذلك سلاسل التوريد التقليدية للحديد عبر استغلال واحد من أكبر احتياطيات العالم”.

وقالت مجلة “فوربس”، أن المنجم واحد من أكثر المشاريع طموحا في القارة للقرن الـ21.. إنه يمثل “الاستثمار السيادي الذكي” الذي يحول الأصول الطبيعية الراكدة إلى تدفقات نقدية مستدامة مما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار النفط.

فيما جاء في منصة “إنرجي كابيتال & باور”، أن خط السكة الحديدية “بشار - تندوف” يمثل العمود الفقري لمستقبل الجزائر خارج المحروقات. وهو المحرك الأساسي الذي سيحول الصحراء الكبرى إلى قطب لوجستي قاري.

بينما قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية “U.S. Geological Survey – USGS”، أن الجزائر تبرز اليوم كلاعب عالمي صاعد في سوق الحديد والصلب. حيث تمثل البنية التحتية للسكك الحديدية المفتاح التقني لتحويل احتياطيات غارا جبيلات الضخمة إلى إنتاج فعلي.