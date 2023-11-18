وسائل إعلام عبرية: طائرة حربية صهيونية قصفت على ما يبدو يوم 7 اكتوبر محتفلين بغلاف غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، ان تحقيق اولي لشرطة الإحتلال افاد ان طائرة حربية صهيونية قصفت على ما يبدو يوم 7 اكتوبر محتفلين قرب ريعيم بغلاف غزة.

وحسب صحيفة “هارتس، فإن عناصر كتائب القسام، يوم 7 أكتوبر، لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفل الموسيقي التي قتل فيه 364 شخصا.

ويتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم الـ44، حيث بلغ عدد الشهداء اكثر من 12300 بينهم اكثر من 5000 طفل و3300 امرأة.

بالاضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية، في واحدة من اكبر المجازر الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.