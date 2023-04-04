وسائل إعلام فرنسية تعلن رحيل ميسي عن البياسجي

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن رحيل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحسب ما ورد في موقع RMC الفرنسي، فإن إدارة البياسجي، ترفض تواجد الثلاثي ميسي نيمار ومبابي في الفريق.

وأضاف المصدر، أن مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة البياسيجي لم تتم بعد نهاية فعاليات كأس العالم 2022، ما جعل العلاقة بين الطرفين تتلاشى.