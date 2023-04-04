وسائل إعلام فرنسية تعلن رحيل ميسي عن البياسجي
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن رحيل نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
وحسب ما ورد في موقع RMC الفرنسي، فإن إدارة البياسجي، ترفض تواجد الثلاثي ميسي نيمار ومبابي في الفريق.
وأضاف المصدر، أن مفاوضات التجديد بين اللاعب وإدارة البياسيجي لم تتم بعد نهاية فعاليات كأس العالم 2022، ما جعل العلاقة بين الطرفين تتلاشى.
🚨 Selon nos informations, le PSG va se séparer de Lionel Messi. Le club de la capitale ne veut plus de la l’association Mbappé, Messi et Neymar. Sauf retournement de situation, l’Argentin va donc quitter Paris.
🎙️ Les explications avec @FabriceHawkins. pic.twitter.com/yTBU5DQmML
— Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 4, 2023
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