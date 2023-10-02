وسائل الإعلام الإيطالية تتغنى بمستويات عدلي الراقية

أشادت وسائل الإعلام الإيطالية، بالمستويات الراقية التي أبان عليه متوسط ميدان ميلان الإيطالي الفرانكو الجزائري ياسين عدلي، هذا الموسم.

ونشرت صحيفة “لاغازيتا ديليو سبورت” الإيطالية اليوم الأحد بعنوان:بين “كرة القدم الجميلة” و”الابتسامة”، ياسين عدلي هو المعبود الجديد للسان سيرو”.

في إشارة للتألق اللافت لمتوسط ميدان الروسونيري ياسين عدلي، في آخر مواجهتين خاضهما مع الفريق الموسم الحالي، رغم معاناته من التهميش سابقا.

وأضافت الصحيفة الإيطالية مشيدة باللاعب:” حتى عندما لم يكن يلعب، كان جزءًا مهمًا من المجموعة. وهتفت له الجماهير”.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب عدلي أصبح معشوق جماهير الروسونيري، وأصبح حديثه حاليا بعد تألقه في مواجهتي كالياري ولازيو التي غادرها وسط تصفيقات حارة.

كما أوضحت الصحيفة الإيطالية، أن عدلي أضفى أسلوب لعب نظيف في طريقة لعب الميلان وكان الحلقة المفقودة بعد إصابة بن ناصر.

كون اللاعب عدلي دقيق في تنفيذ هجماته وجيد أيضًا في بعض القراءات الدفاعية أجهض بها هجمات لازيو في آخر مباراة،

وشددت لاغازيتا في تقريرها، بضرورة منح اللاعب فرصة للتطور أكثر بعد هذا الانتظار الطويل.