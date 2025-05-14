وسائل الإعلام السلوفينية: زيارة الرئيس تبون تكتسي أهمية استراتيجية

أبرزت وسائل الإعلام السلوفينية، “الأهمية الاستراتيجية” التي تكتسيها زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إلى هذا البلد الصديق. بدعوة من نظيرته السلوفينية، ناتاشا بيرتس موسار.

وبهذا الصدد، أعد الموقع الرسمي لإذاعة وتلفزيون سلوفينيا “أر. تي. في. سلو” ملفا متكاملا بذات المناسبة. استعرض من خلاله الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية لهذه الزيارة الهامة.

وفي مقال خصصه للعقد الموقع بين شركتي “سوناطراك” و”جيوبلين” السلوفينية، الخاص بتمديد عقد توريد الغاز الطبيعي. نوه الموقع بالآثار الإيجابية لهذا الاتفاق الذي “سيلبي احتياجات سلوفينيا المتزايدة من الطاقة”. مؤكدا أنه “من خلال تمديد العقد، نجحت سلوفينيا في ضمان إمدادات الغاز دون انقطاع في السنوات المقبلة”.

ونقل الموقع بيانا أصدرته الشركة السلوفينية “جيوبلين” بذات المناسبة، أكدت فيه أنه “بموجب هذا العقد. تعزز الشركتان جيوبلين وسوناطراك علاقاتهما في مجال الطاقة وتؤكدان رغبتهما في البحث عن فرص شراكة جديدة في المستقبل”. مضيفا أن هذا العقد “مهم بالنسبة لسوناطراك التي ستعزز حضورها في سوق الطاقة السلوفينية وتستجيب في الوقت نفسه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية”.

كما نقل الموقع أيضا التصريح الذي أدلى به الوزير الأول السلوفيني. روبرت غولوب، عقب مراسم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. والذي أكد فيه أن هذا الاتفاق “يفتح فرصا عديدة لتعزيز التعاون أكثر”.

ومن جهة أخرى، تطرق موقع “أر. تي. في. سلو” إلى قضايا السياسة الخارجية، منوها بتطابق وجهات النظر بين البلدين حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما أشاد بتعاون البلدين على مستوى مجلس الأمن. انطلاقا من كونهما عضوين غير دائمين به.

وبشأن مذكرة التعاون الموقعة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ووكالة تطوير الأعمال السلوفينية “سبيريت”. بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي. نشر الموقع تصريحات مديرة هذه الوكالة، تامارا زاجيك بالازيتش. التي أعربت عن قناعتها بأن “الشراكة بين الوكالتين. ستعمل على تنمية التجارة وربط الشركات الرئيسية بين البلدين”.

بدورها، سلطت صحيفة “فيشر” التي تعد أقدم يومية سلوفينية، الضوء على “الأهمية الاستراتيجية”. التي تكتسيها زيارة رئيس الجمهورية إلى هذا البلد “.برفقة وفد كبير من رجال الأعمال، يضم أزيد من 70 عضوا”.