وسائل الإعلام العالمية تحتفي بالافتتاح المبهر لـ«الكان»

أشادت الصحف العالمية بحفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، أول أمس، حيث انبهر العالم أجمع بحفل الافتتاح الذي شهد عددا كبيرا من الاستعراضات الغنائية.

التي تمزج بين حضارة إفريقيا والأهرامات والنيل، واستغرق 20 دقيقة، وشارك في أغنية حفل الافتتاح ثلاثة

مطربين بثلاث لغات مختلفة، وقالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن «حفل الافتتاح الذي أقيم بملعب القاهرة الدولي

كان مذهلا تحت السماء المظلمة، ظهرت فيه على أرضية الملعب 3 أهرامات ضخمة، بالإضافة إلى أضواء

ليزر حمراء مضيئة جنبا إلى جنب من الإضاءة الخاصة بـ70 ألف مشجع في المدرجات»، فيما ذكرت

صحيفة «ميرور» البريطانية «أن حفل الافتتاح كان مبهرا»، كما كتبت صحيفة «ديلي ميل» الانجليزية قائلة:

«إفريقيا تتذوق نكهة الفراعنة»، تعليقا على حفل الافتتاح المميز الذي شهد عرضا بأزياء فرعونية، كما سلطت

الصحيفة الضوء على حضور 70 ألف متفرج فى المدرجات. من جانبها، وصفت هيئة الإذاعة البريطانية

«بي بي سي» حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية، بالمذهل، خاصة في ظل الاستعراضات المميزة، فيما أشارت

صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن مصر أبهرت العالم بحفل الافتتاح. في حين وصفت صحيفة «آس»

الإسبانية، حفل الافتتاح في استاد القاهرة الدولي، بأنه «مبهر»، مؤكدة أنه يليق بالنسخة التاريخية للبطولة، والتي ستشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة.