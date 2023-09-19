وسائل الإعلام المصرية تكشف كواليس مثيرة بشأن مواجهة السوبر

فجرت وسائل الإعلام المصرية، مفاجآت مدوية بخصوص مباراة السوبر الإفريقي 2023، التي جمعت بين بطلي رابطة الأبطال وكأس الكنفدرالية الأهلي وإتحاد العاصمة.

وصرح الإعلامي والمحلل الرياضي المصري ماهر جنينة، أمس الإثنين، لقناة ON TIME SPORT :”الأهلي طالب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل مواجهة السوبر على مرتين”.

وأضاف المتحدث:”طلب الأهلي كان بإصرار المدرب كولر حتى يتم تجهيز كل لاعبيه المصابين للحاق بالمباراة، ورضخت هيئة موتسيبي للطلب، فيما لم تعارض إدارة إتحاد العاصمة على التأجيل المتواصل للمباراة”.

وتابع المتحدث:”المدرب عبد الحق بن شيخة درس طريقة لعب وخطط المدرب مارسيل كولر قبل لقاء السوبر، وتمكن من تطبيق أسلوب لعبه للفوز أمام الأهلي”.