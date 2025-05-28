وسائل إعلام سورية تُكذّب أبواق نظام المخزن: مكتب “جبهة البوليساريو” في دمشق مغلق منذ 2003

كذّبت وسائل إعلام سورية إشاعات نشرتها أبواق نظام المخزن المغربي حول غلق مكتب جبهة البوليزاريو في سوريا.

وفي هذا الصّدد، كشفت صحيفة “زمان الوصل السورية” أن مكتب جبهة “البوليزاريو” في دمشق مغلق منذ عام 2003 وتحديدا منذ الغزو الأمريكي للعراق، مشيرة إلى أن المكتب المشار إليه لم يعد يمارس أي نشاط منذ أكثر من عقدين، وهو قائم كهيكل مهجور.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن مصادر مطلعة نفت مضامين تقارير إعلامية عن إغلاقه من قبل السلطة السورية الجديدة.

وتجدر الاشارة إلى أن أبواق نظام المخزن داخل المغرب وخارجه تحاول منذ أشهر، باستعمال الأكاذيب، توريط اسم الجزائر وجبهة البوليزاريو في دعم نظام بشار الأسد عسكريا.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/168927/