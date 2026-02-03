وسائل إعلام ليبية: أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي

تداولت وسائل إعلام ليبية، مساء اليوم، أنباءً تتحدث عن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، دون صدور أي تأكيد رسمي إلى غاية الآن.

ووفق المصادر ذاتها، اتهم مقربون من سيف الإسلام القذافي، اللواء 444 قتال التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بالوقوف وراء عملية اغتياله، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزنتان.

بيان رسمي.. اللواء 444 يفنّد اتهامات التورط في مقتل سيف الإسلام القذافي

في المقابل، أصدر اللواء 444 بيانًا رسميًا نفى فيه بشكل قاطع أي تورط له في الاشتباكات التي وقعت بمدينة الزنتان، أو أي علاقة له بالأنباء المتداولة حول مقتل سيف الإسلام القذافي.

وأكد اللواء في بيانه أنه لا يملك أي قوة عسكرية أو انتشار ميداني داخل مدينة الزنتان أو في محيطها الجغرافي، مشددًا على أن اسمه يزَجّ به في أحداث لا علاقة له بها.

شخصيات مقربة من سيف الإسلام القذافي تعلن مقتله

أعلنت شخصيات مقربة من سيف الإسلام معمر القذافي، مساء اليوم، عن مقتله، دون الكشف عن ملابسات أو ظروف ما حدث، في وقت لا تزال فيه المعلومات المتداولة شحيحة ومتضاربة.

وفي هذا الإطار، أعلن عبدالله عثمان، المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي، رسميًا خبر وفاته، مكتفيًا بإعلان النبأ دون تقديم تفاصيل إضافية تتعلق بمكان أو توقيت الحادثة.