وسام الإستحقاق الوطني لفرق الإنقاذ الجزائرية المشاركة في تركيا وسوريا

عبّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اللقاء الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية بالعمل الجبار الذي قامت به فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية خلال زلزال تركيا وسوريا.

وخلال اللقاء أثنى الرئيس تبون على المجهودات التي قامت به فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية بكل من تركيا وسوريا وقال بهذا الخصوص “الارواح التي أنقذوها ليست بالأمر البسيط واقل شيء يمكن أن يقدمه رئيس الجمهورية لهم هو وسام الإستحقاق الوطني”

كما كشف الرئيس تبون عن عدم رضاه وكذا غضبه وقلقه من بعض الأمور وقال ” راني مقلق .. وهذا هو عدوي “. وتابع الرئيس تبون بالقول ” أنا لم أقل صفقوا للرئيس أوالوالي، دافع عن بلادك.”

وأضاف الرئيس تبون في ذات اللقاء “الرقمنة سنقوم بها بالإرادة أو بالقوة، أنا عدوي الحالي هو عدم التنمية”. كما ان الحق النقابي مضمون دستوريا. “