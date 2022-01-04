وست هام يبدي دعمه الكبير للمتألق بن رحمة في الكان

أبدى فريق ويست هام دعمه المنقطع النظير للمهاجم سعيد بن رحمة في التحدي الجديد رفقة المنتخب الوطني.

وسيكون اللاعب معنيا بالتواجد ضمن تشكيلة الناخب الوطني جمال بلماضي التي ستشدّ الرحال الخمسة إلى مدينة دوالا الكاميروينة.

كما نشر ويستهام تغريدة في حسابه الرسمي على “الفايسبوك” يؤكد استعداد لاعب الخضر للمشاركة في كأس إفريقيا بالكاميرون، وقال “سيمثّل وطنه”.

وتمنى النادي الإنجليزي التوفيق والتألق للمهاجم الجزائري “نتمنى كل التوفيق لسعيد بن رحمة والجوائر في كأس إفريقيا 2022”.