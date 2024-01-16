وست هام يرفض عرضا لبن رحمة من مارسليا

رفضت إدارة نادي وست هام الانجليزي، عرضا رسميا وصل إليها من نظيرتها في أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بخصوص الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة.

وكشف الصحفي الفرنسي، “سانتي أونا” بأن “لوام” عرض على “الهامرز” استعارة بن رحمة. مع إمكانية شراء عقده نهائيا، وهو العرض الذي رفضه الفريق الانجليزي.

كما أبرز صحفي موقع “فوت ميركاتو” في تغريدة له اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، بأن لاعب الخضر. الغائب عن “كان” كوت ديفوار، لخيارات فنية. يملك اهتمامات جدية من أولمبيك ليون الفرنسي، وثنائي “البريميرليغ” الانجليزية، وولفرهامبتون وناديه السابق برينتفورد.