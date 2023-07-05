وست هام يهنئ بن رحمة والشعب الجزائري

وجهت إدارة نادي ويست هام الإنجليزي، اليوم الأربعاء، رسالة تهنئة لنجمها الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، وكل الشعب الجزائري.

ونشرت إدارة ويست هام، تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، بمناسبة الذكرى الـ61 لاستقلال الجزائر.

وكتب مسؤلو النادي الإنجليزي في تغريدتهم: “عيد استقلال سعيد لكل الجزائريين”، وأرفقوها بعلم الجزائر.

كما أرفقت إدارة النادي الإنجليزي هذه التغريدة، بصورة لنجمها الجزائري سعيد بن رحمة، بعلم الجزائر، حاملا كأس دوري المؤتمرات التي توج بها الموسم المنقضي.