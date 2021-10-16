وسط أجواء مشحونة.. شباب بلوزداد يسقط بثلاثية في أبيدجان

سقط شباب بلوزداد بثلاثية لهدف، عشية اليوم خلال مُلاقاة لنظيره أسيك ميموزا في إطار الدور الثاني والثلاثين مُكرر من رابطة الأبطال الإفريقية، وسط أجواء مشحونة من مُنافس سعى للفوز مُستعملا جميع الطرق.

وكان بطل الجزائر السباق لإفتتاح باب التسجيل بواسطة سفيان بوشار، ولكن فرحته لم تدم طويلا، بعد أن عدل كوناتي لأصحاب الأرض مُستغلا هفوة لا تغتفر من شعيب كداد.

وتمكن كوناتي دائما من إضافة الثاني لميموزا، في حين وقع بوكو الثالث، في مُباراة للنسيان لأبناء لعقيبة، الذين وما عدا هدفهم اليتيم، خلقوا فُرصتين خطيرتين فقط طيلة تسعين دقيقة كاملة.

يُشار بأن شباب بلوزداد، تعرض لمُضايقات كثيرة قبل إنطلاق اللقاء، كما تم التلاعب بفحوصات كورونا الخاصة بقائده شمس الدين نساخ والذي حرم من اللعب، رغم أن إجرائه لفحص جديد كانت نتائجه سلبية، إضافة لحرمان المدرب المُساعد، أحمد بن قابلية من دخول الملعب لذات السبب، وهو الذي يعتبر ذراع باكيتا الأيمن ومترجمه داخل الفريق.