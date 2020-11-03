وسط إجراءات وقائية جد صارمة..أكثر من 4 ملايين تلميذ يلتحقون اليوم بمقاعدهم في الطورين المتوسط والثانوي

ارتداء الكمّامات لكل التلاميذ.. إجباري!

استغلال ظهيرة الثلاثاء للتدريس.. واستغلال يوم السبت في المؤسسات التي تدرّس اللغة الأمازيغية

يلتحق، اليوم، أكثر من 4 ملايين تلميذ بالمؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي، في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي وباء “كورونا”.

وخلال اجتماع مع مديري التربية ومن خلالهم مديري مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، دعا وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، إلى الاحترام الصارم لـ”البروتوكول” الوقائي الصحي الذي صادقت عليه اللجنة العلمية لوزارة الصحة، والالتزام بتنفيذ كل ما جاء فيه من إجراءات وقائية في مختلف المحطات.

وأكد الوزير العمل على تطهير كل مرافق المؤسسة التعليمية وتهيئة فضاءاتها بما يضمن التباعد الجسدي وحركة التلاميذ في اتجاه يجنب الاحتكاك بينهم، مع تهيئة قاعات الدراسة وتنظيم الطاولات وتوفير كل مستلزمات تطبيق إجراءات “البروتوكول” الصحي وتفعيل دور خلية اليقظة.

كما دعا إلى التكفل بالجانب النفسي للتلاميذ من طرف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وضرورة توفير التأطير التربوي لكل مادة وعلى كل مستوى.

وينصّ المخطط الاستثنائي لاستئناف الدراسة وتنظيم تمدرس التلاميذ في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي خلال السنة الدراسية 2020 – 2021، على تدابير تنظيمية تتعلق بتقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية، يتراوح عدد تلاميذ كل فوج بين 20 و24 تلميذا، مستثنيا من التقسيم الفوج التربوي الذي يكون عدد التلاميذ فيه يساوي أو أقل من 24 تلميذا، مثل ما هو الحال لشعب لغات أجنبية، الرياضيات والتقني رياضي، والاستغناء عن التفويج في المواد ذات الأعمال التطبيقية والأعمال الموجهة، كما تم تخفيض مدة الحصة التعليمية إلى 45 دقيقة، مع استغلال ظهيرة يوم الثلاثاء للدراسة.

وخصّ المخطط نموذجين لتنظيم تمدرس التلاميذ بالنسبة للثانويات، ويتعلق الأمر بالمؤسسات التي يكون عدد قاعات الدراسة فيها كافيا لاستيعاب نصف عدد الأفواج الفرعية.

وفي هذا الصدد، يتم تقسيم مجموع الأفواج الفرعية إلى مجموعتين متوازنتين من الأفواج “ف 1” و”ف 2″، وضمان تناوب الدراسة بين المجموعتين يوميا بين الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يكون التوقيت اليومي بالنسبة للفترة الصباحية من 08:00 إلى الساعة 12:40، تنظم في ست حصص لمدة 4 ساعات و30 د.

أما الفترة المسائية، من الساعة 13:30 زوالا إلى 17:25 مساءً، فتنظم في خمس حصص لمدة 3 ساعات و 45 د.

أما بالنسبة للثانويات التي يكون عدد قاعات الدراسة فيها أقل من نصف مجموع عدد الأفواج الفرعية، فيمكن تقسيم الأفواج التربوية إلى أفواج فرعية، 24 تلميذا في فوج واحد، مع استغلال كل القاعات المتخصصة مع دمج فوجين فرعيين أو أكثر، وبرمجة الدراسة في المدرج أو قاعات الدراسة الواسعة، بشرط احترام التباعد الجسدي.

ولم يمنع المخطط في هذه الحالة اللجوء إلى الأفواج المتنقلة، مع الحرص على أن تكون من بين الأقل عددا من التلاميذ.

أما المخطط الاستثنائي لتنظيم تمدرس التلاميذ في مرحلة التعليم المتوسط، فيتوقع تقسيم كل فوج تربوي يتجاوز عدد تلامذته 42 تلميذا إلى فوجين أو ثلاثة أفواج فرعية عند الاقتضاء حيث يكون عدد التلاميذ في كل فوج فرعي حوالي 20 تلميذا، مبرزا بأنه يمكن إعفاء الأفواج التربوية التي تتناوب على الدراسة في قاعات كبيرة، مثل المدرج أو المكتبة من التقسيم، بشرط ضمان احترام معايير التباعد الجسدي.

وبخصوص تدريس التربية البدنية والرياضية للفوج التربوي الواحد، فأفاد المنشور بأنه يكون مجتمعا لمدة ساعة و 30 دقيقة أسبوعيا، مع مراعاة طاقة استيعاب ساحة المؤسسة التعليمية.

كما يتم تدريس الإعلام الآلي والتربية الموسيقية أو التشكيلية بالتناوب مرة كل 15 يوما، بحجم زمني قدره ساعة واحدة لكل منهما، على أن يتم ذلك وبصفة استثنائية، يوم السبت، بالنسبة للمؤسسات المعنية بتدريس اللغة الأمازيغية.

ولضمان دخول مدرسي في جو من الطمأنينة والسكينة، أعدّت مختلف الهياكل المعنية، كالمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الوطني، مخططات أمنية خاصة.

وتهدف هذه الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، إلى توفير الأمن في محيط كل المؤسسات التعليمية، عن طريق تكثيف دوريات مراقبة في محيط المؤسسات والمسالك المؤدية إليها، خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ، ووقوفا عند تطبيق الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار وباء “كورونا” المستجد.

الدخول المدرسي بالأرقام:

عدد التلاميذ في الطورين المتوسط والثانوي: 4.790.671 تلميذ

عدد التلاميذ في الطور المتوسط: 3.313.448 تلميذ

مؤطرو تلاميذ الطور المتوسط: 169.68 تلميذ

عدد المتوسطات: 5780 متوسطة

عدد التلاميذ المسجلين في الطور الثانوي: 1.477.187 تلميذ

مؤطرو تلاميذ الطور الثانوي: 109.900 أستاذ

عدد الثانويات: 2573 ثانوية