وسط استياء أنصاره.. شباب بلوزداد يتأهل بصعوبة إلى الدور الـ16 من الكأس على حساب واد الفضة

تأهل شباب بلوزداد، بقيادة المدرب سعد راموفيتش، بصعوبة إلى الدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر. بعد فوزه بشق الأنفس على أولمبي واد الفضة بنتيجة هدفين مقابل هدف.

في لقاء احتضنه ملعب نيسلون مانديلا ببراقي، مساء اليوم الأربعاء، لحساب الدور الـ32 من الكأس.

وحسم “أبناء العقيبة” المواجهة بفضل هدفي كل من عبد الرحمن بكور في الدقيقة الـ17، وعبد الرحمان مزيان في الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الأول. بينما كان اللاعب رفيق بكبوكة سجل الهدف الوحيد لأولمبي واد الفضة، الذي قدم مباراة قوية وأحرج شباب بلوزداد حتى اللحظات الأخيرة.

وشهدت المباراة حالة من التوتر في المدرجات، إذ عبّر أنصار شباب بلوزداد عن غضبهم برشق اللاعبين بقارورات المياه. في رد فعل مرتبط بالخسارة القاسية للفريق في المباراة الماضية أمام أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية.

ورغم التأهل، يبقى الأداء محل انتقاد جماهير النادي التي تنتظر استفاقة حقيقية من الفريق في قادم المواعيد.