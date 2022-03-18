وسط تحذيرات أميركية.. الصين وروسيا تبحثان التعاون الأمني

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن مسؤولا بوزارة الخارجية إلتقى سفير روسيا لدى الصين أمس الخميس. لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون الأمني.

وحسب موقع سكاي نيوز، فأصدرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة بيانا مفاده أن تشنغ قو بينغ، مفوض الشؤون الخارجية والأمن بوزارة الخارجية الصينية. اجتمع مع أندريه دينيسوف من روسيا.كما تبادل وجهات النظر التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني.

ومع تباطؤ وتيرة تقدم القوات الروسية، عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أن الصين قد تساعد موسكو بعتاد عسكري مع دخول الحرب أسبوعها الرابع. وتجدد القصف الروسي على العاصمة كييف. بالإضافة كذلك وفي الوقت الذي عملت فيه فرق الإنقاذ على انتشال ناجين من تحت أنقاض المباني المدمرة. بفعل الهجمات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة.

وعلى الرغم من التعثر في ساحة المعركة والعقوبات القاسية من قبل الغرب. لم يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أي مؤشرات على التراجع. وتقول حكومته إنها تعول على الصين لمساعدة روسيا في تحمل الضربات التي يتعرض لها اقتصادها.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. إن الولايات المتحدة التي أعلنت هذا الأسبوع تقديم 800 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف. تشعر بالقلق من أن بكين “تدرس مساعدة روسيا بشكل مباشر بعتاد عسكري في أوكرانيا”.

وأضاف بلينكن للصحفيين أن الرئيس جو بايدن. سيوضح للرئيس الصيني شي جي بينغ في اتصال هاتفي اليوم الجمعة، أن بكين ستتحمل مسؤولية أي إجراءات تتخذها لدعم العدوان الروسي، ونحن لن نتردد في تحميلها التكاليف”.

كما رفضت الصين إدانة التحرك الروسي في أوكرانيا أو وصفه بأنه غزو. وتقول إنها تعترف بسيادة أوكرانيا لكنها تدرك أن روسيا لديها مخاوف أمنية مشروعة ينبغي العمل على معالجتها.