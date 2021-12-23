وسط تهديدات بتدويل القضية.. محامو المغرب ينتفضون ضد جواز التلقيح

يواصل المحامون في المغرب حركتهم الإحتجاجية، رفضا لقرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح ضد كوفيد-19 لوج المحاكم.

وتدخل الحركة الإحتجاجية، يومها الرابع على التوالي، وسط تهديدات من مهني القطاع بتدويل القضية.

وحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن المحامين واصلوا اليوم رفع شعاراتهم المنددة بالقرار الصادر في الدورية الثلاثية المشتركة بين وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. القاضي بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مرافق العدالة, والذي دخل حيز التطبيق الاثنين الماضي.

كما اعتبر المحامون هذا القرار، إهانة للمحامين وضربا لحق العموم في الولوج للقضاء. وحملوا مسؤولية هذه الاضطرابات إلى وزير العدل بالأساس.

ورغم الاتفاق الثلاثي القاضي بعودة المحامين للعمل في مدينة الدار البيضاء. إلا أن “جمعية المحامين الشباب” بنفس المدينة رفضت الاستجابة لهذا الاتفاق.

و أكدت الجمعية، في بيان لها, أنها لن تعترف بأي مقترح تسوية بعيد عن المشروعية القانونية والدستورية. كما أكدت الجمعية أنها مستمرة في تبني الخط النضالي وأنها ستواصل الاحتجاج طوال الأسبوع الجاري.

ودعا المحامون الشباب بالمدينة إلى المشاركة المكثفة في وقفة الكرامة يوم غد الجمعة أمام محكمة النقض بالرباط.

وأكد المحامون الشباب عزمهم تدويل قضية منع المحامين من ولوج المحاكم , من خلال الترافع دوليا عبر مراسلة المنظمات والمؤسسات الدولية المختصة.