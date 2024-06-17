وسط حر شديد.. الحجاج يواصلون رمي الجمرات

شرع ضيوف الرحمن في ساعات الصباح الباكر اليوم الإثنين، في رمي الجمرات خلال اليوم الثاني من أيام التشريق. هربا من حرارة الصيف الشديدة في وقت الظهيرة والتي أصابت مئات الحجيج بضربة شمس.

وانخفضت أعداد الحجاج على الطرق المؤدية إلى موقع رمي الجمرات صباح الاثنين بشكل ملحوظ مقارنة بمناسك الأحد.

وتقام مناسك الحج وسط حرارة الصيف المرتفعة، والتي من المتوقع أن تصل إلى 49 درجة مئوية في مكة. والأماكن المقدسة بالمدينة وما حولها.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أن أكثر من 2760 حاجا أصيبوا بضربات الشمس والإجهاد الحراري يوم الأحد مع بداية رمي الجمرات.

ومن المقرر رمي الجمرات للمرة الثالثة يوم الثلاثاء، قبل طواف الوداع.