وسط حضور جماهيري لافت.. دورة كروية بتابلاط وفاءً للراحل محمد درّار

احتضن ملعب “السيكوس” ببلدية تابلاط دورة كروية لفئة الأصاغر بمبادرة من المجلس الشعبي البلدي، برئاسة أحمد أمين غفار، وتحت إشراف الأستاذ سيد علي جمعي، وسط حضور جماهيري معتبر من عشاق كرة القدم المحلية وأولياء اللاعبين.

وجاء تنظيم هذه التظاهرة الرياضية في إطار تكريم عائلة المرحوم محمد درّار، أحد أبرز الوجوه الرياضية بمدينة تابلاط، في لفتة وفاء وتقدير لمسيرته الحافلة بالعطاء وخدماته الجليلة للرياضة المحلية.

ويُعد الراحل محمد درّار من الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في الساحة الرياضية بالمدينة، حيث ساهم لسنوات في تأطير وتربية النشء رياضيًا، كما كان متابعًا وداعمًا لمختلف النشاطات الرياضية المحلية. وشغل الفقيد مناصب عدة داخل الأندية العريقة للمدينة، على غرار مناصرية بلدية تابلاط والاتحاد الرياضي لمدينة تابلاط.

ومثّل عائلة الفقيد خلال هذا التكريم نجله إسلام درّار، الذي حضر المناسبة وتسلّم التكريم وسط أجواء مؤثرة عكست حجم التقدير الذي يحظى به والده الراحل لدى الأسرة الرياضية بالمنطقة.

وشكّلت الدورة فرصة لاكتشاف المواهب الشابة وإحياء الأجواء الرياضية التي لطالما ميّزت مدينة تابلاط، وسط دعوات لجعل هذه المبادرات تقليدًا سنويًا يحمل أسماء الشخصيات التي خدمت الرياضة المحلية بإخلاص.