وسط حضور كثيف من الفنانين.. عبد الله الكرد يطلق كليب “في ظلام الليل”

فن وثقافة
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وسط حضور كثيف من الفنانين.. عبد الله الكرد يطلق كليب “في ظلام الليل”
بقلم زهيدة ث

أطلق الفنان عبد الله الكرد، في حفل بهيج مساء أمس الجمعة فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان ” في ظلام الليل“.

فيديو كليب الأغنية من إخراج أحمد زيتوني ومن المنتظر أن ينشره هذه الأيام على قناته الرسمية على اليوتيوب.

ويعد الفنان عبد الله الكرد من أنجح الفناين الذين تخرجوا من برنامج “ألحان وشباب” خاصة وأن معظم المشاركين فيه لم يعد يظهر لهم أثر منذ سنوات.

حفل الإطلاق  الفيديو كليب والذي احتضنه فندق اديسون بلو بالعاصمة  وانتجته شركة  “بلاك آوت روكوردينغ”، حضرته العديد من الوجوه الفنية والإعلامية و خاصة المؤثرين على الانستغرام و الفايس بوك .


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