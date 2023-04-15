وسط دعوات للتهدئة.. مقتل 3 أشخاص في اشتباكات عنيفة بالسودان

سقط 3 قتلى في السودان، إثر اشتباكات عنيفة اليوم السبت، وسط توتر كبير ودعوات دولية للتهدئة.

وحسب مصادر متطابقة، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد اليوم السبت.

وحسب الجيش السوداني، فإنّ القتال اندلع بعد محاولة قوات الدعم السريع مهاجمة الجيش في جزء العاصمة الجنوبي.

واتهمّ الجيش في بيان، تلك القوات بمحاولة السيطرة على القصر الرئاسي ومواقع استراتيجية في الخرطوم.

في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم.

وذهبت في سلسلة بيانات إلى أنها استولت على مطار المدينة، زاعمةً أنّها “سيطرت بالكامل” على القصر الجمهوري.

وأتت هذه التطورات عقب تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة. بما تسبّب في تأخير توقيع اتفاق السلام المدعوم دوليًا لتجسيد رهان التحول الديمقراطي في البلاد.

هذا وتدعو الجزائر، عبر بيان لرئاسة الجمهورية، جميع الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار.

وأكد بيان الرئاسة، أن الجزائر، الرئيس الحالي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، تتابع ببالغ القلق تطورات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.