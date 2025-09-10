وسط غضب شعبي غير مسبوق ..احتجاجات ومظاهرات واسعة في فرنسا

تعرف فرنسا منذ صباح اليوم الأربعاء، حركات احتجاجية ومظاهرات في جميع أنحاء البلاد في إطار حملة “لنغلق كل شيء”. التي انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والتي يُنتظر أن تكشف حجم الغضب الشعبي اعتراضا على خطة ميزانية الدولة التي اقترحها رئيس الوزراء السابق. فرانسوا بايرو.

ومن المتوقع مشاركة 100 ألف شخص في هذه الاحتجاجات والاضرابات في جميع أنحاء فرنسا. إذ يحشدون على مدار اليوم لعرقلة الدراسة. وقطع الطرق وتنظيم إضرابات ومظاهرات، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومنذ الصباح الباكر، تمّ تنظيم مظاهرات في عدة مدن فرنسية وتعليق الدراسة في عدة مدارس، كما تمّ إغلاق عدة طرق سريعة على أطراف العاصمة الفرنسية باريس، ضمن حركة «لنغلق كل شيء» الاحتجاجية.

ووفقًا لقوات الدرك الفرنسي، يتواجد حاليا نحو 3 آلاف متظاهر في فرنسا، وتمّ رصد 80 حركة احتجاجية مختلفة.