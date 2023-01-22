وسط غضب واسع.. السويد تدين حرق المصحف الشريف

أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون حرق سياسي يميني متطرف نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم على مرأى قوة عمومية.

وكتب كريسترسون تغريدة على حسابه بتويتر اليوم الأحد قال فيها “حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية. ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما”.

وأضاف: “حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم”.

وكان راسموس بالودان، زعيم حزب “الخط المتشدد” اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الحادث ووصفه بأنه “جريمة عنصرية وكراهية”.

هذا وألغت تركيا زيارة لوزير الدفاع السويدي على خلفية السماح لتظاهرة ليميني متطرف مناهض للإسلام في ستوكهولم.

من جهتها، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أن الخطوة تؤجج مشاعر المسلمين حول العالم.

وقالت “منظمة التعاون الإسلامي” إن “حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد عمل استفزازي يستهدف المسلمين ويهين قيمهم المقدسة. ويشكل مثالاً آخر على المستوى المقلق الذي وصلت إليه الإسلاموفوبيا والتعصب وكراهية الأجانب”.

هذا وأدانت الجزائر بشدة حادثة حرق نسخ من القرآن الكريم من طرف متطرفين سويديين، تحت أعين ممثلي القوة العمومية لمملكة السويد في مدينتي مالمو ولينشوبينغ.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “وإذ تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لهذا الفعل الشنيع. الذي من شأنه إثارة الكراهية واستفزاز المشاعر الدينية للمسلمين. والإساءة البالغة لقيم الحرية التي ترتكز عليها المجتمعات بما تحمله من معاني للإنسانية”.

وأضاف البيان، أن الجزائر تشدد على أن هذا الفعل يتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. ومن شأنه أن يقوض الجهود الرامية إلى نشر قيم التسامح والحوار بين الأديان والعيش المشترك.