وسط مخاوف من المجاعة.. مخابز غزة تغلق أبوابها

أغلقت جميع المخابز في قطاع غزة أبوابها على التوالي بسبب نفاد الدقيق والوقود. ما يفاقم معاناة مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية ويضعها أمام خطر “مجاعة حقيقية”.

وجاء هذا التوقف بعد شهر كامل من منع السلطات الإسرائيلية إدخال المواد الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الدقيق والوقود. مما أسهم في تدهور الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق، وفقا لمسؤولين فلسطينيين.

ويعد الخبز مصدرا أساسيا لغذاء سكان غزة، لكن مع إغلاق المخابز. يجد السكان أنفسهم في مواجهة أزمة غذائية كارثية.

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