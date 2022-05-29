بائع فواكه ينتحل صفة وكيل جمهورية للإيقاع بالفتيات وسلب أموالهن في تيبازة

وضعت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تيبازة حدا، لشخص انتحل صفة وكيل جمهورية لدى محكمة تيبازة، حيث كان يتخذ من عدة صفحات وبأسماء مستعارة منصة للإيقاع بضحاياه.

وجاءت عملية توقيف المتهم بناء على معلومات وصلت لذات المصالح مفادها قيام شخص بانتحال صفة وكيل الجمهورية.

وكانت سيدة قد تقدمت إلى مصالح الدرك الوطني، تفيد أنها تعرفت على شخص عن طريق الفيسبوك يدعي أنه وكيل الجمهورية وسيساعدها في العثور على ابنتها المفقودة.

لتضرب له موعدا وسط مدينة تيبازة، اين جاء المتهم على متن سيارة سياحية وأثناء ركوب الضحية تم توقيفه.

وبعد تحقيقات معمقة بينت أن هذا الأخير يعمل بائع الفواكه بطريق العام بدون رخصة.

كما بينت ذات التحقيقات أنه كان على علاقات غرامية مع عدد من الفتيات مؤكدا لهن انه سيقوم بمساعدتهن بحكم وظيفته.

وبعد تفتيش منزل وكيل الجمهورية المزيف، تم العثور ملفات السكن وطلب العمل لعدد من ضحايا ليتم تقديمه امام العدالة.

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تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القليعة بولاية تيبازة، من الإطاحة بشبكة إجرامية. تتكون من إحدى عشر شخصا. تحترف النصب والاحتيال.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة ينتحلون صفة موظفين للتحايل على المواطنين. أين وجهت لهم تهم التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية. بالإضافة كذلك إلى تقليد الأختام والإمضاءات، إنتحال صفة موظف عمومي.

كما تنشط هذه الشبكة الإجرامية في ولايات الوسط، وكانت توهم ضحاياها بمقررات استفادة وعقود إيجار لسكنات مزوّرة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، استهدفت ذوي الدخل الضعيف والمتوسط.

كما علمت “النهار” أن عدد كبير من مواطنين وقعوا ضحية أفراد العصابة التي كانت توهمهم بأنهم استفادوا من سكنات بقرارات مزوّرة مقابل مبلغ مالي وتسليمهم مفاتيح شقق بعدما يتم تغير مفاتيح سكنات لم يتم توزيعها.

ومن خلال العملية تم حجز مجموعة عقود ومقررات إستفادة لسكنات مزورة ومفاتيح لشقق وهمية وصولات استدعاء مزورة ومبلغ مالي يفوق 22 مليون سنتيم و سخان ماء وبطاقات تعريف مزورة.

وجهاز كومبيوتر محمول و هواتف نقالة ووحة رقمية. حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام النباية المختصة.

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