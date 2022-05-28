وسيط الجمهورية: إعادة تشغيل 34 ألف عامل

قال وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أنه قد تم إعادة تشغيل 34 ألف عامل بعد رفع العراقيل عن المشاريع الإستثمارية المعطلة.

كما كشف مراد لدى استضافته في القناة الإخبارية للتلفزيون العمومي، أنه قد تم رفع العراقيل عن 802 مشروعا من أصل 915 مشروعا مستهدفا. مشيرا إلى دخول 601 مشروعا منها حيز الاستغلال.

هذا وأبرز وسيط الجمهورية أن مشروع قانون الاستثمار جاء بمواد من شأنها تشجيع المستثمرين على تجسيد مشاريعهم، مما يسمح ببعث الاستثمارات الوطنية والإجنبية.

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كما كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، بأن تحسين المناخ الإستثماري بفضل قرارات رئيس الجمهورية. والمتعلقة بشكل خاص بتشجيع الاستثمار ومكافحة البيروقراطية. وضعت المستثمرين في ظروف مواتية للإنتاج.

كما أضاف وسيط الجمهورية خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تيزي وزو قبل شهر، أن هذا ما يشجع المستثمر على التفكير في توسيع وحدته وزيادة الإنتاج. وتحسينه والتوجه نحو التصدير بمجرد تلبية إحتياجات السوق الوطنية.

وفيما يتعلق بعملية رفع قيود الاستثمار، أشار مراد إلى العمل الضخم الذي قامت به السلطات العمومية. والذي سيسمح في نهاية المطاف بخلق 58 ألف منصب عمل.

ولدى تطرقه الى اشكالية ندرة العقار التي تعاني منها ولاية تيزي وزو. مما يحول دون توسع الوحدات الراغبة في تطوير أنشطتها. دعا مراد المتعاملين في حال لم يجدو أوعية عقارية على الصعيد المحلي إلى الاستثمار في الولايات الأخرى التي يتوفر فيها العقار. مشيرا بالخصوص الى الأوعية العقارية لغليزان التي تتوفر على ما لا يقل عن 2.100 هكتار والتي تستقبل مستثمرين من مناطق مختلفة من الوطن.