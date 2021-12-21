وسيط الجمهورية ابراهيم مراد في زيارة عمل وتفقد إلى الطارف

يجري ابراهيم مراد وسيط الجمهورية زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الطارف اين عاين خلال الزيارة العشرات من الوحدات الانتاجية المتوقفة لأسباب بيروقراطية رُفعت عنها العراقيل. وهذا من أجل إعادة تشغيلها وجلب اليد العاملة إليها.

وأكد وسيط الجمهورية انه ومنذ إصدار الرئيس تبون تعليماته للولاة خلال الندوة الاخيرة التي جمعته معهم. شرعنا في رفع العراقيل أمام المستثمرين. في حين ان أكثر من 100 ملف استثماري كان متوقفا لأسباب متنوعة سيرى النور قريبا