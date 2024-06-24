وسيط الجمهورية: الإدارة تجاوبت مع 84 بالمائة من إخطارات المواطنين

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أنّ الإدارة تجاوبت مع 84 بالمائة من إخطارات المواطنين في 2023.

وقال عمور خلال يوم دراسي حول “دور وسيط الجمهورية في تحسين الخدمة العمومية”. إن مسار رقمنة العديد من الاجراءات الادارية بهدف إضفاء “الشفافية وتحسين أداء الادارة”. وأكد أنّ هذه التدابير المتخذة من أجل تلبية حاجيات المواطنين. رافقتها نتائج حققتها هيئة وسيط الجمهورية في دراسة إخطارات المواطنين. والانتقال بها من 36 بالمئة في سنة 2020 إلى أكثر من 84 بالمئة في 2023.

وأوضح عمور، أنّ هيئة وسيط الجمهورية أصبح لها دور متنام في تكريس ثقافة الإصغاء ورفع العراقيل البيروقراطية وإيصال المقترحات للتكفل بانشغالات كافة شرائح المجتمع. مضيفا أن هذا الدور تعزز من خلال تطور التعاون مع مختلف الادارات العمومية. مما ساهم أيضا في “تحسين الأداء ونوعية الخدمة العمومية”. وأوضح أنّ هذا التطور كان له “الأثر الملموس والإيجابي” في التكفل بانشغالات المواطنين، وفي أداء الادارة، التي قلّصت آجال معالجة العرائض.

في سياق متصل، أشاد وسيط الجمهورية بتسهيل الإجراءات الإدارية وتخصيص وانجاز برامج إستثنائية موجهة بالأساس للقضاء على الفوارق التنموية في البلاد. مشيدا بالحركية التي تعرفها العديد من القطاعات من أجل “تحسين الاطار المعيشي للمواطن والخدمة العمومية”.

بدوره، أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عبد الحميد أحمد خوجة. أهمية هذا اليوم الدراسي في تسليط الضوء على ” الدور الهام والحيوي”. التي تقوم به هيئة وسيط الجمهورية من أجل ” تحقيق الرفاه للجميع وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. مضيفا أنه وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية يتم التكفل الأمثل بانشغالات أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.