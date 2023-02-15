وسيط الجمهورية: التحضير لإطلاق تطبيق إلكتروني يتابع شكاوى المواطنين

كشف وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن الجار لإطلاق تطبيق إلكتروني يمكّن من متابعة شكاوى المواطنين.

وأشار وسيط الجمهورية، على هامش تدشينه وحدة لإنتاج السيراميك تندرج في إطار الإستثمار الخاص بمنطقة النشاطات ذراع بن صباح ببلدية تازولت ولاية باتنة. إلى أنّ هذا التطبيق سيوضع حيز الإستغلال خلال السنة الجارية.

كما سيمكّن هذا التطبيق من الإطلاع على شكاوى المواطنين المدونة في السجلات المفتوحة لهذا الغرض. عبر الإدارات والولايات وهيئات وسيط الجمهورية. كما سيسمح لوساطة الجمهورية بالإطلاع عليها في حينها ومتابعتها بصفة دورية وتقييمها.

وأضاف وسيط الجمهورية، أنّه بعد الانطلاق مؤخرا في العمل بالبوابة الإلكترونية لهيئة وسيط الجمهورية. التي تسمح للمواطنين من تتبع مآل عرائضهم إلى غاية الإجابة عليها. سيتم إطلاق عدة نوافذ منها واحدة تسمح للمواطنين بتقديم إقتراحاتهم والأخرى للمستثمرين تمكن من الدراسة الآنية لانشغالاتهم.

وفي رده عن سؤال حول المشاريع المدرجة ضمن مناطق الظل، أفاد ذات المتحدث، أنّ أكثر من 96 بالمائة من هذه المشاريع أنجزت. والباقي في طور الانتهاء وفقا لما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا في لقاء الحكومة-الولاة. مؤكدا أنّ إلتزامات رئيس الجمهورية تتجسّد فعليا في الميدان.

وقال عمور، إنّ زيارته إلى ولاية باتنة كانت فرصة للقاء مواطنين والإستماع لانشغالاتهم والوقوف على مدى التكفل بها. مبرزًا في هذا الصدد أنّ رئيس الجمهورية يولي أهمية كبرى للمواطن ويؤكد في كل مرة التكفل بانشغالاته.

وزار وسيط الجمهورية بمدينة باتنة بعض المرافق ذات العلاقة بالمواطن منها مقر مصلحة الحالة المدنية بحي ”الزمالة” و وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والمركز الوطني للتقاعد (وكالة باتنة)، حيث شدّد على “ضرورة تخصيص يوم لاستقبال المواطنين والاهتمام بسجل الشكاوى وضرورة الإطلاع عليه”.

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