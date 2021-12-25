قناة النهار وسيط الجمهورية : الرئيس متـ.ـألم من عرقلة المستثمرين و عدم دعمهم من طرف المسؤولين بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ديسمبر 2021 - 10:57 تحديث في 25 ديسمبر 2021 - 12:57 شارك غرِّد أرسل 118 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1rGgH اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي.."البڨر والحلوف غزاو ولاية تبسة قناة النهار 15 ديسمبر سـري جـدا: سـمّ أبيــض عـلى مــوائد الــجــزائــريين قناة النهار 15 ديسمبر عنابة : تكريم الباحث في الذكاء الإصطناعي الدكتور فؤاد بوسطوان قناة النهار 24 ديسمبر حديث الصحافة : 71 ألف مليار دينار قيمة الفواتير الوهمية و المضخمة قناة النهار 23 ديسمبر صريح جدا: هل يهتم الجزائري بآراء الآخرين وماهي ردة فعله ..؟ قناة النهار 21 ديسمبر إعتقالات ومواجهات بمختلف المناطق الصحراوية المحتلة خلال الاحتفال بفوز الجزائر قناة النهار 12 ديسمبر صريح جدا: نهائي كأس العرب.. هذه هي توقعات الجزائريين قناة النهار 18 ديسمبر جيجل : بحيرة "تمزغيدة" أو "لغدير ملحناش" لوحة فنية طبيعية ساحرة الجمال قناة النهار 13 ديسمبر أخ الـضحية التي سقطت من مصعد بالقبة.."أختي ماتت نتيجة تماطل هذه جريمة !!" قناة النهار 15 ديسمبر الأمطار تفضح سياسة "البريكولاج"..طرقات مهترئة بعد أشهر من تعبيدها قناة النهار 07 ديسمبر