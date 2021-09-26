وسيط الجمهورية..تسجيل أكثر من 46 ألف عريضة منذ بداية 2021

كشف وسيط الجمهورية، ابراهيم مراد، عن تسجيل مصالحه لأزيد من 46 ألف عريضة منذ مطلع سنة 2021. وتم إلى غاية 15 سبتمبر الجاري، تمت معالجة 95 بالمائة منها.

وأوضح، وسيط الجمهورية، في مداخلته خلال لقاء الحكومة-ولاة، أن العرائض تتمحور حول الملفات العقار، الاستثمار وعدم تنفيذ قرارات العدالة والظروف الاجتماعية”. مضيفا أنه “تم معالجة 44.090 عريضة أي ما يعادل 95 بالمئة من مجمل العرائض”.

وأشار وسيط الجمهورية ، في ذات السياق إلى أنه تم الرد على 28373 عريضة منها 13655 كان الرد عليها ايجابيا. و 11.259 كان الرد عليها سلبيا لعدم استيفائها للشروط بينما كان الرد سطحيا او مبهما على 3459 عريضة.

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أما بخصوص العرائض التي لم يتم الرد عليها، فقد بلغت -حسب وسيط الجمهورية- 15.757 وتخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية “10.7”. إضافة إلى السكن (939)، العمل (641 )، المالية (528)، الطاقة (430)، الفلاحة (358) والموارد المائية (339).

ومن جهة أخرى، سجلت مصالح الوساطة -يضيف ذات المسؤول- ” 81427 استقبال لطرح انشغالات. منها 27949 حالة استدعت الدراسة والاحالة الى مختلف المصالح”.

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