وسيط الجمهورية.. تسجيل أكثر من 56 ألف عريضة منذ بداية السنة

كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، أن مصالحه سجلت أكثر من 56 ألف عريضة على المستوى الوطني منذ مطلع السنة الحالية. تمت معالجة أغلبها.

وقال مراد على هامش زيارة عمل إلى ولاية وهران، أنه وعلى عكس ما كان عليه الأمر في الماضي. فقد لاقت هذه العرائض الردود اللازمة في فترة وجيزة بعد دراستها من قبل مصالح وساطة الجمهورية وإرسالها للإدارات المعنية وتمت معالجة أغلبها.

وأوضح إبراهيم مراد في ذات السياق، أن هذه العرائض وبعد تدخل مصالح وساطة الجمهورية لاقت ردودا أغلبها إيجابية، فيما تم الرد أيضا على نسبة من العرائض سلبيا.

وأشار مراد إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ألّح على ضرورة خدمة المواطن والتكفل بانشغالاته وتحسين معيشته ورفع الغبن عنه.

وذكر وسيط الجمهورية، أن الكثير تحقق خلال السنتين منذ تنصيب وساطة الجمهورية،إذ أن هناك إحتقانا أقل من قبل المواطنين عن السابق. لأنهم وجدوا هيئة يتوجهون إليها عند مواجهتهم لمشاكل مع الإدارة. مشيرا إلى أنه حتى عمل الإدارات تحسن نوعا ما عن السابق.

كما اعتبر وسيط الجمهورية، أن هناك جدية واضحة في حل مشاكل المواطنين و رفع الغبن عنهم، مشيرا إلى “إطلاق خدمة إيداع العرائض عن بعد عبر أرضية رقمية قريبا، يتم دراستها من قبل لجان مشتركة لاقتراح الحلول”.

وخلال زيارته للمنطقة النائية “الهجاجمة” ببلدية عين البية إستمع وسيط الجمهورية إبراهيم مراد إلى انشغالات السكان. خاصة ما تعلق بالسكن والتشغيل والنقل.

كما أكد على الإهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للتكفل بمشاكل المواطنين، خاصة في مناطق الظل. مؤكدا في هذا الصدد أن “جهودا كبيرة بذلت من أجل تحسين الظروف المعيشية لساكنة هذه المناطق”.

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