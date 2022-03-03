وسيط الجمهورية: تسوية عشرات المؤسسات التي تعاني من العراقيل أسبوعيا

كشف وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، عن إجتماع تقييمي قريب يخص عملية رفع العراقيل عن الإستثمار والمستثمرين. يجمع كافة الولايات والقطاعات المعنية بهذا الملف.

وقال إبراهيم مراد للصحافة على هامش زيارة قادته لعدة المشاريع الإستثمارية ووحدات إنتاجية بوهران، أن هذا الاجتماع القريب سيكون لتقييم ما تم القيام به من خطوات في مجال رفع القيود والعراقيل عن الإستثمار والمستثمرين خاصة الشباب منهم.

وأشار مراد، إلى أن رئيس الجمهورية يتابع يوميا القرارات المتخذة، لأن إزالة العراقيل وخلق المناخ المناسب للمستثمرين الذين تعطل تجسيد مشاريعهم لسبب أو لآخر. تعد حتمية ملحة في الوقت الحالي لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج بغية التقليص من الإستيراد والتبعية للمحروقات.

وأوضح، أن التوجه الجديد للدولة هو تشجيع الوحدات الإنتاجية والمستثمرين على الذهاب نحو التصدير. والتقليص من فاتورة الاستيراد والسعي إلى تذليل مختلف العراقيل التي كانوا يعانون منها في وقت سابق.

وفي هذا الصدد أبرز وسيط الجمهورية أن الأشهر الأخيرة عرفت حركية وديناميكية كبيرة فيما تعلق بتذليل العقبات عن المستثمرين. إذ يتم أسبوعيا تسوية وضعية العشرات من المؤسسات التي كانت تعاني من العديد من العراقيل خاصة البيروقراطية التي كانت تعيق إنطلاقتها أو توسعها.

وأشار في ذات السياق، إلى القيام بعمل كبير بالتعاون مع السلطات المحلية لرفع العراقيل وإطلاق مئات المشاريع. وذلك بهدف إعادة الأمل للشباب حتى ينتجوا ويبدعوا من أجل دفع عجلة التنمية الإقتصادية التي يعتبر المستثمرون الشباب محركها الأساسي.

كما استمع خلال زيارته التفقدية لوهران ومصنع الأثاث المنزلي (نيو ديزاين وود) بالمنطقة الصناعية بالكرمة اضافة إلى مصنع للخزف والسيراميك انشغالات مسيري هذه المصانع. التي بدأ بعضها العمل في خلال السنوات القليلة الماضية. فيما سينطلق بعضها الآخر قريبا حيث تمحورت هذه الإنشغالات أساسا حول مشكل تسويق المنتجات في السوق الوطنية ونقص المواد الأولية.