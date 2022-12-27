وسيط الجمهورية: سجل الشكاوى أداة لتحسين أداء المرافق العمومية

أكد وسيط الجمهورية مجيد عمور، على ضرورة تفعيل المؤسسات العمومية والهيئات الإدارية لـ”سجل الشكاوى” الموجه للمواطنين. كونه آلية ناجعة من شأنها إيصال إنشغالات المواطن إلى السلطات المعنية ما يضمن تحسين أداء المرفق العمومي.

وفي زيارة عمل وتفقد قادته إلى العديد من المرافق العمومية والخاصة بالوادي، أشار عمور إلى أنّ السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة لـسجل الشكاوى. باعتباره الآلية الوحيدة التي من شأنها إيصال إنشغالات وتطلعات المواطن إلى السلطات المعنية خصوصا بالقرى المعزولة والمناطق النائية.

وأضاف عمور أنّ هذا الإجراء جاء بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الاجتماع الوزاري المنعقد شهر أكتوبر الماضي. لجعل المواطن في قلب الإهتمام والنظر لانشغالاته والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك النقائص.

وبخصوص المشاريع التنموية التي تمت برمجتها في القرى المعزولة والمناطق النائية “مناطق الظل”، أكد وسيط الجمهورية، أنها تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية. بالإضافة كذلك إلى أنها تهدف بالأساس إلى فك العزلة وإعادة الإعتبار لهذه المناطق المحرومة تنمويا بهدف تحسين الإطار المعيشي للمواطن.

كما أوضح أن هذه المشاريع قد ساهمت في إعطاء دفع للحركية التنموية في هذه المناطق. حيث كانت الفرصة سانحة لزيارة 12 مرفقا على مستوى 7 بلديات منها. 10 مرافق عمومية ومرفقين للخواص.

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