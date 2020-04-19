وسيط الجمهورية: قرار تمديد الحجر الصحي أملته الضرورة لحماية صحة مواطنينا

قال وسيط الجمهورية كريم يونس أن قرار الحكومة بتمديد قرار الحجر الصحي لمدة 10 أيام إضافية املته الضرورة الحتمية التي تهدف لحماية صحة المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان لوسطي الجمهورية تحوز النهار أونلاني على نسخة منه فقد اكد من خلاله أن الجزائر وبفضل التجند المثالي لكل العمال في السلك الصحي والوعي الكبير لدى المواطنين تعمل على القضاء على هذا الفيروس.

وأضاف البيان أن فترة الحجر الصحي تزامنت مع شهر رمضان الذي يعتبر فرصة للم شمل العائلات فإن هذه السنة يبدو وأنها لن يكون بالإمكان المحافظة على هذه التقاليد خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه لايمكن في أي حال من الأحوال المجازفة أو المخاطرة بالتخلي عن اليقضة الصحية، خاصة وأن الحجر الصحي الصارم أصبح ضرورة اكثر من أي وقت مضى.

كما عبر وسيط الجمهورية عن تضامنه الكبير مع العائلات الجزائرية و الرعايا الجزائريين بالخارج مهيبا بالدور الكبير الذي تلعبه كل الأسلاك للسهر على حماية وراحة المواطن.