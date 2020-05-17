وسيط الجمهورية: وفاة الطبيبة بوديسة تستلزم مراقبة لكيفية تطبيق قانون العمل

أصدر وسيط الجمهورية كريم يونس بيانا حول حادث وفاة الطبيبة بوديسة وفاء والتي تعمل بمستشفى رأس الوادي بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحسب البيان الذي أصدره وسيط الجمهورية اليوم عقب حادثة الوفاة فقد أكد على تأثره الشديد بوفاة الطبيبة بوديسة، داعيا الله أن يلهم ذوييها الصبر والسلوان.

واستنكر وسيط الجمهورية وفاة الطبيبة بمكان عملها، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته مصالح وزارة الصحة غير أكد بالموازاة مع ذلك على ضرورة المراقبة للازمة لكيفية تطبيق قانون العمل وفي كل الميادين، خاصة على النساء الحوامل باعتبارهن أكثر عرضة للخطر في أماكن عملهن،وهو مايستوجب منحهم عطلة قبل موعد الولادة وهو فترة يقوم الخبراء بتحديدها.

كما جدد وسيط الجمهورية عرفانه بالجهود التي يبذلها عمال قطاع الصحة في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا داعيا إياهم إلى الإستمرار في أداء مهام مع الغلتزام بكافة إجراءات الوقاية والحذر.