وسيط الجمهورية يحل بالبويرة في زيارة عمل

حل وسيط الجمهورية مجيد عمور، والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بولاية البويرة، في زيارة عمل وتفقد للولاية.

وحسب بيان للولاية، كان في استقباله، بإقامة النسيم ، الأمين العام للولاية، فيصل بن سعيدي ممثلا للوالي بمعية كمال بوستة. رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب المجلس الشعبي الوطني، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية. رئيس دائرة البويرة، الأسرة الثورية، إطارات ومنتخبي الولاية وأسرة الإعلام.

وفي المحطة الأولى من الزيارة، قام وسيط الجمهورية بمعية الأمين العام للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي. والوفد المرافق لهم، بزيارة مقر مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية.

ليوجه بعدها عمور والوفد المرافق له إلى بلدية أهل القصر، أين عاين مقر البلدية الجديد، كما استمع إلى عرض حول مجهودات الجماعات المحلية في انجاز مرافق عمومية لتحسين الخدمة العمومية.

وبهذا الخصوص أكد وسيط الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين ظروف استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم.

يشار ان مجيد عمور، كان له لقاء مع فعاليات المجتمع المدني الذين طرحوا جملة من الإنشغالات.

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