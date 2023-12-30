وسيط الجمهورية يحل بوهران للإشراف على لقاء جهوي

حل وسيط الجمهورية، مجيد عمور، بولاية وهران، للأشراف على لقاء جهوي بعنوان “المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية”.

وحسب ولاية وهران، استقبل الوالي السعيد سعيود على مستوى فندق الميريديان، كلّ من وسيط الجمهورية. مجيد عمور ورئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي.

حيث حضر مراسم الاستقبال كلّ من رئيس المجلس الشعبي الولائي،أعضاء اللجنة الامنية، نواب البرلمان بغرفتيه. المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بوهران ، مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بولايات الغرب، ممثلة المرصد الوطني للمجتمع المدني، رئيس دائرة وهران، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران،واطارات الولاية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور