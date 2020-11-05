وسيط الجمهورية يعزي عائلة المجاهد لخضر بورقعة

قدم وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، اليوم الخميس، تعازيه الخالصة، لعائلة الفقيد المجاهد لخضر بورقعة التي وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر إصابته بكورونا.

وفي برقية تعزية بعثها وسيط الجمهورية لعائلة المرحوم، قال فيها:”بقلوب عامرة بالإيمان، ونفوس راضية بقضاء الله وقدره ومايغمرها من بالغ التأثر وبالغ الحزن، تلقى وزير الدولة وسيط الجمهورية كريم يونس، نبأ وفاة المجاهد لخضر بورقعة القائد البارز بالولاية الرابعة التاريخية.”

وأضاف كريم يونس:”أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم كريم يونس بإسمه الخالص وبإسم كافة إطارات وعمال هيئو وسيط الجمهورية لعائلة الفقيد وللأسرة الثورية عن تعازيه الخالصة، سائلا المولى عزوجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويحسن مقامه بين إخوانه الشهداء ويلهمهم وذويهم الصبر والسلوان.”