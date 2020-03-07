وسيط الجمهورية يفتح النار على والي مستغانم

تأسف وسيط الجمهورية، كريم يونس، اليوم السبت، عن الطريقة التي رد بها والي مستغانم، عبد السميع سعيدون، على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها.

وأفاد كريم يونس، في بيان له، أن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها والي مستغانم منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها.

وجاء في بيان وسيط الجمهورية ” لقد اطلعت بكثير من الأسف على الطريقة التي أجاب بها والي ولاية مستغانم على سيدة حاولت لفت انتباهه لوضعيتها الاجتماعية ومساعدتها على حلها.”

وأكد كريم يونس أن طريقة تعامل والي مستغانم مع المرأة تستحق الإدانة المطلقة، باعتبارها تذهب عكس التوجيهات الرسمية والتعليمات التي أصر عليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة والولاة.

وقال وسيط الجمهورية “إن طريقة التعامل والإجابة التي اعتمدها المعني منافية للمعاملة السوية التي يجب على عون الدولة أن يتحلى بها ، وهي تستحق الإدانة المطلقة، باعتبارها تذهب عكس التوجيهات الرسمية والتعليمات التي أصر عليها رئيس الجمهورية خلال لقاء الحكومة والولاة، بحضور وسيط الجمهورية”.

ودعا وسيط الجمهورية، المسؤولين، أن يتحلوا بأقصى درجات اللياقة ونكران الذات في التعامل مع المواطنين وأن يثبتوا أنهم جديرون بالثقة الموضوعة فيهم من أجل خدمة الوطن والمواطن، في ظل الجمهورية الجديدة.