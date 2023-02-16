قناة النهار وسيط الجمهورية يقف على مدى التزام الإدارات بوضع سجل الشكاوي سطيف بقلم قناة النهار نشر في 16 فيفري 2023 - 10:05 وسيط الجمهورية شارك غرِّد أرسل 60 0 وسيط الجمهورية يقف على مدى التزام الإدارات بوضع سجل الشكاوي سطيف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/d3Gzx اقرأ أيضا الجزائر تفتك كأس العالم للحلويات بمونديال الطبخ بتونس قناة النهار 14 فيفري شاهد التحضيرات لإنطلاق حفل إختتام الشان من ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 04 فيفري "شاهد..قنطار و25 كغ من اللحوم البيضاء تنقل في "لامال قناة النهار 13 فيفري هكذا رد موتسيبي على الشكاوي التي جاءت ضد تصريحات حفيد مانديلا في حفل الإفتتاح قناة النهار 04 فيفري الشيخ النوي: مستثمر فلاحي بالنعامة يعاني.. "خلاوه يخدم ودارو عليه" قناة النهار 02 فيفري الجلفة : محمد يناشد المحسنين لمساعدته لإسترجاع بصره قناة النهار 07 فيفري "برناوي :" نشكر النهار .. بفضلها إرتفعت نسبة المتابعة في صفحتنا على الفايسبوك قناة النهار 14 فيفري الكشف عن موعد بداية إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات قناة النهار 27 جانفي درك وطني: خلية اليقظة والمتابعة .. رصد لمختلف التدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية قناة النهار 29 جانفي رئيس الجمهورية يأمر بإرسال فريق من الحماية المدنية إلى سوريا قناة النهار 07 فيفري