وسيط الجمهورية يوجه نداءً للمستثمرين الذين يعانون من عراقيل بيروقراطية

دعا وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، كل المستثمرين الذين يواجهون عراقيل إدارية وبيروقراطية إلى طرح انشغالاتهم على المستوى المركزي أو الجواري.

وجاء ذلك، في بيان لوسيط الجمهورية، اصدره تباعا لما قرره رئيس الجمهورية من خلال الخطاب الذي ألقاه، السبت، بقصر الأمم، بمناسبة المنتدى الوطني حول الإنعاش الصناعي.

أين أكد رئيس الجمهورية من جديد تكليف هيئة وسيط الجمهورية بمهمة التكفل بملفات المشاريع المتعطلة لأسباب إدارية وبيروقراطية.

وعليه، فإن وسيط الجمهورية يعلم كافة المستثمرين الذين يعانون من مشاكل لها علاقة بعراقيل إدارية تحول دون تحقيق انطلاق نشاطاتهم، بأنه بإمكانهم طرح انشغالاتهم.

مشيرا إلى أن المعنيين، بإمكانهم طرح إنشغالاتهم، على المستوى المركزي أو بصفة جوارية، أمام مندوبي وسيط الجمهورية المتواجدين في كل ولايات الوطن.إضافة إلى مقاطعة الدبداب الإدارية.

مؤكدا بأنه سيتم الاستماع إلى المستثمرين، والتكفل بقضاياهم من أجل إيجاد حلول لها في أقرب الآجال بالتعاون المباشر مع الإدارات المعنية.

وأكد وسيط الجمهورية، وإن الإرادة السياسية القوية في قرارات رئيس الجمهورية بخصوص ملف الاستثمار والنبرة الحاسمة في خطابه هي أسباب إضافية لتعبئة أكبر والتحرك للنهوض بالاقتصاد.

وكذا فتح آفاق واعدة لمن يطمح، من شبابنا، لتحقيق ذاته وطموحاته. سواء بإنشاء مشروع يصبو إليه أو بالحصول على عمل يفتح له أبواب العيش الكريم.

كما شدد وسيط الجمهورية، على إن هيئة وسيط الجمهورية في خدمة المتعاملين الاقتصاديين. وذلك بصفتهم مواطنين يساهمون في تحريك عجلة النمو وفي خلق الثروة ومناصب الشغل.

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