وسيط الجمهورية: 60 بالمائة من عرائض المواطنين تم التكفل بها سنة 2022

كشف وسيط الجمهورية مجيد عمور، أن قرابة 60 بالمائة من عرائض المواطنين تم التكفل بها من قبل الإدارة خلال سنة 2022. مبرزا تسجيل هيئته حصيلة إيجابية فيما يتعلق بالرد على هذه العرائض ومعالجتها.

وأوضح عمور، في مداخلة له خلال لقاء “الحكومة-الولاة” المنعقد بقصر الامم، أن وساطة الجمهورية “تلقت خلال سنة 2022 أزيد من 62 ألف عريضة. 56 ألف منها تتعلق بإخطارات مواطنين حول ملفاتهم العالقة على مستوى الادارات العمومية. و 6510 عريضة تخص انشغالات مرتبطة بمسار التنمية المحلية”.

كما أضاف أن المعالجة مست أزيد من 61 ألف عريضة، وهو ما يعكس تجاوب الإدارة العمومية مع الإخطارات التي قدمت عبر وساطة الجمهورية. مشيرا إلى أن 60 بالمائة من هذه العرائض تم التكفل بها بصفة ايجابية.

كما استعرض عمور الآفاق التي يعول عليها من أجل تحسين الخدمة المقدمة عبر المرافق والادارات العمومية. وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. والرامية إلى استرجاع ثقة المواطن وتجاوز الممارسات السلبية التي طبعت تسيير الشأن العام في وقت سابق”.

وأكد وسيط الجمهورية في ذات السياق أن العمل جار لمضاعفة الجهود قصد تحسين الأداء. وتقليص آجال الرد على كل عريضة تصل الى الوساطة. ليكون ذلك مؤشرا على حسن سير المرفق العام”.

من جانبه، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، في مداخلة له بنفس المناسبة، أن شعار “التنمية المحلية: تقييم وآفاق” الذي اختير لهذا اللقاء “يعكس بحث واقع السياحة في الجزائر”. كون تطوير القطاع يرتبط إرتباطا وثيقا بتجند جميع الفاعلين، سواء على المستوى المحلي أو المركزي”.

وقال حمادي، أن الجماعات المحلية مدعوة لأن تلعب دورها كما يجب للترويج لموروثنا السياحي. والعمل على تحقيق الاهداف المسطرة للنهوض بالسياحة في الجزائر.

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