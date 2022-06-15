قناة النهار وسيلة كاوس: هدفي لم يكن الشهرة إنما توفير العيش الكريم لأبنائي بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جوان 2022 - 21:58 شارك غرِّد أرسل 78 0 وسيلة كاوس: هدفي لم يكن الشهرة إنما توفير العيش الكريم لأبنائي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/10FSI اقرأ أيضا شوفو حكايتي: الطفل وائل.. مخترع بعمر الزهور يصنع مستقبل الجزائر قناة النهار 01 جوان الذكرى ال 55 لإحتلال القـ.ـدس..مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى قناة النهار 05 جوان أنيس..طالب يبدع في إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية تعليمية لفائدة الطلبة قناة النهار 05 جوان Toutes Options: نهائي البطولة الوطنية لفئة Le Super Motard قناة النهار 04 جوان صريح جدا: ميلة..التحضيرات النفسية لإمتحانات شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 05 جوان هذا ما قاله وزير التربية حول امتحانات التوظيف والترقية قناة النهار 31 ماي بوغالي: القناة البرلمانية ستعطي إضافة للمشهد الإعلامي المتخصص قناة النهار 26 ماي حكاية نجاح: البداية من الصفر هي الأصعب.. والفشل هو مقدمة للنجاح قناة النهار 15 جوان قسنطينة: وليد ونائلة.. قصة شابين نجحا في تصنيع أجود أنواع الجبن محليا قناة النهار 06 جوان ولي تلميذ من البدو الرّحل : قدمنا كل الدّعم لأبنائنا لتحقيق نتائج إيجابية قناة النهار 13 جوان