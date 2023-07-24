وسيم قداري يتلقى عرضا من نادي قطري
بقلم فيصل زيان بوزيان
كشفت وسائل إعلام قطرية، اليوم الإثنين، عن تلقي المدافع الفرانكو جزائري ولاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة السابق وسيم قداري، عرضا من نادي قطري.
وحسب ما نقلته شبكة “قنوات الكأس” القطرية، اليوم الإثنين، فإن المدافع قداري قد تلقى عرضا من نادي العربي القطري، للتعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
حصري الكاس |
المدافع الإسباني الشاب – الجزائري الأصل – #وسيم_قداري لاعب نادي إسبانيول يتلقى عرضا للإنتقال إلى صفوف النادي #العربي#قنوات_الكاس pic.twitter.com/JWZ9SDok5c
— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 24, 2023
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