وسيم قداري يتلقى عرضا من نادي قطري

كشفت وسائل إعلام قطرية، اليوم الإثنين، عن تلقي المدافع الفرانكو جزائري ولاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة السابق وسيم قداري، عرضا من نادي قطري.

وحسب ما نقلته شبكة “قنوات الكأس” القطرية، اليوم الإثنين، فإن المدافع قداري قد تلقى عرضا من نادي العربي القطري، للتعاقد مع خلال الميركاتو الصيفي الحالي.