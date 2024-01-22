قناة النهار وشهد شاهد من أهلها..تحقيق يكشف فضائح نظام المخزن بقلم قناة النهار نشر في 22 جانفي 2024 - 16:34 شارك غرِّد أرسل 567 0 وشهد شاهد من أهلها..تحقيق يكشف فضائح نظام المخزن إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/NqD9a اقرأ أيضا وصول أشبال بلماضي إلى ملعب كيغي..1.2.3 تحيا الجزائر قناة النهار 09 جانفي الأستاذ محمد فرجاني : المرأة لي واقفة مع روحها وما تهملش نفسها وأناقتها زوجها راح يحترمها قناة النهار 03 جانفي وصول فوج آخر من مناصري المنتخب الوطني إلى كوت ديفوار قناة النهار 15 جانفي سوق أهراس / حي واد كراب بقرية أولاد قاسم .. واقع تنموي صعب قناة النهار 16 جانفي وزير الداخلية يشرف على تنصيب المدير العام الجديد للأمن الوطني علي بداوي خلفا لفريد بن شيخ قناة النهار 08 جانفي محامية : "طلبت الخلع لأن زوجها رفض ذهابها إلى المالديف مع زملاء العمل" قناة النهار 09 جانفي مناصر الخضر :" رانا كاريين فيلا بالمسبح في بواكي ورانا لاباس بينا خلّونا من الفتنة !!" قناة النهار 17 جانفي الأستاذ محمد فرجاني : المرأة لي تحترم زوجها و تكون سند له وتوقف معاه راح تكبر في عينيه قناة النهار 03 جانفي طالع هابط : شاهد حالة المراحيض بمتوسطة في غليزان قناة النهار 02 جانفي بشار : بعد الإحتفال برأس السنة .. الزوار يغرقون تاغيت في النفايات قناة النهار 02 جانفي