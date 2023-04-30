وصال حركاس تهدي الجزائر برونزية في الوثب الثلاثي

أهدت العداءة وصال حركاس، الجزائر أولى الميداليات في البطولة الإفريقية، لأقل من 18 و20 سنة، الجارية وقائعها بمدينة لوساكا بزامبيا.

وخطفت وصال حركاس، الميدالية البرونزية، في اليوم الأول من البطولة الإفريقية ، بعد احرازها المركز الثالث في إختصاص الوثب الثلاثي.

وتشارك الجزائر في الموعد القاري بـ 30 رياضيا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 سنة.

وتتواصل البطولة الإفريقية للشباب التي انطلقت أمس السبت، حتى 3 ماي المقبل والتي يرتقب أن يحرز فيها ممثلو الجزائر ميداليات أخرى.